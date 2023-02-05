卓慧思下台後首開腔 「無機會執行減稅方案」

英國前首相卓慧思（Liz Truss）在位僅49日便下台，成為史上最「短命」英國首相。她近日撰文，指自己當日根本無機會執行減稅方案，聲稱下台源於「強大經濟建制勢力」及保守黨內部支持不足。

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《周日電訊報》（Sunday Telegraph）周日（5日）刊出的文章中，卓慧思表明不打算逃避自己任內行為的責任，但揚言她受強大經濟建制勢力阻礙，加上缺乏政治支持下，無機會執行自己的政策。

卓慧思表示，以為登上首相的支持度充足。她雖然估計有人會反對減稅計劃，但反抗程度之大屬意料之外。她同樣亦低估保守黨內部，國會議員對低稅及少規範經濟環境的抵觸程度。

她表示深信措施會在任內中期收效，屆時或有經濟增長及債務負擔減少。她亦稱自己未曾被警告，迷你預算案可能危及債券市場。

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卓慧思於9月推出迷你預算案，引發英國市場極大波動。雖然其後卓慧思已收回大多數措施，但仍無濟於事，最終在去年10月25日，僅上任不足兩個月下黯然下台。

今次是卓慧思下台後，首次就在任期間事宜開腔。一名親密盟友透露，卓慧思經過數月時間整理思緒後，已準備談論自己的「短命」首相生涯，以及現時的政治局勢。

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責任編輯：吳漢培