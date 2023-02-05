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外籍工程師金鐘工作　月花8000元　租粉嶺One Innovale 209呎單位

股樓投資 15:10 2023/02/05

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粉嶺One Innovale近期陸續入伙，帶動租賃成交。中原地產張曼筠說，屋苑一期A座中層09室，實用面積209平方呎，開放式間隔，月租原開價約10,000元，議價後以8,000元獲承租，累減2,000元，實用呎租約38.3元。

中原張曼筠指，租客為一名外籍工程師，於金鐘區工作，鍾情屋苑屬全新物業，而東鐵線過海段通車後，來往工作地點方便，加上租金合理，所以把握機會租入單位自住。

據了解，業主於2022年以308萬元購入上址，以月租8,000元計，是次租出單位可享3.1厘租金回報。

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 ONE INNOVALE 粉嶺 中原地產

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