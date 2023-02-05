觀塘商業地流標　市建局：貿然批出項目將現財務虧蝕　研究引入住宅元素

雖然中港通關，但零售市道仍要時間復甦，發展商不敢競投大型項目，其中市建局旗下觀塘市中心第4及第5發展區商業項目，上月僅收到一份標書，但最終亦宣告流標。市建局行政總監韋志成在網誌解釋說：「觀塘市中心第四及第五發展區項目規模龐大，涉及超過收購400個私人單位業權及處理100多間違規構築物的龐大開支。若然在市況低迷下，貿然批出土地，項目將出現財務虧蝕，並因此而降低市建局能投放在未來市區更新項目的資源，影響業務發展。」

他續說，經市建局團隊初步評估，認為若繼續在招標條款的框架再作修訂，即使在相隔一段時間後重新招標，其結果亦不會有大改變，所以將因應市場對房屋、辦公室、酒店和零售等需求，研究將用地由「商業用途」改變為「其他指定用途（混合發展）」的發展模式，並結合「一地多用」概念，在地盤獲准發展的地積比率為12倍及「浮動規劃參數」機制維持不變的基礎上，加入住宅發展元素。

韋志成在網誌又提到，市建局在未來幾年，有四個在九龍城和旺角區重建項目將推出招標，由於項目皆在數年前，即樓價處於高位時收購，涉及總收購支出超過160億元，考慮到目前市況，預料這批項目招標所得的前期收入，不足以抵銷項目的收購支出，初步估算項目的總虧蝕，將高達數十億元，嚴重影響市建局未來數年的財務和重建步伐。

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