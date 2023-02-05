法政府退休改革讓步 允提前退休換支持

法國政府早前扶出退休改革，引起國內極大不滿。總理布羅納（Élisabeth Borne）終於一改強硬，表示允許部分人士提前就業及退休，希望爭取共和派人士支持，力求在國會通過改革議案。

法國工會大罷工抗議退休改革 全國280萬人參與 【下一頁】

布羅納周日（5日）受訪時表示，改革將擴大適用範圍至20歲或以前開始就業人士，他們可以提前退休，不受政府提出的64歲年齡限制。布羅納亦表明，歡迎保守派人士提出任何建議。

布羅納預計，變動將影響最多3萬名民眾，每年政府庫房支出增加10億歐元（約84.9億港元）。

改革放寬被指是拉攏國會內的保守派共和黨（Les Republicains）議員，由於總統馬克龍（Emmanuel Macron）的執政聯盟於去年選舉中淪為少數派政府，如想通過退休改革，必需有反對派倒戈支持。

法國全國大罷工 抗議馬克龍上調退休年齡至64歲 【下一頁】

法國總工會（CGT Trade Union）早前聯合其他工會，已舉行兩次全國大罷工，抗議政府的退休改革，把退休年齡上升至64歲等措施。工會已宣布，將在周二（7日）再次發起罷工。

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責任編輯：吳漢培