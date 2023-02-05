  • 18°C
香港時間 : 2023205日 (週日) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4年前購馬鞍山嵐岸　放盤1年減百萬　現賺50萬離場

股樓投資 14:15 2023/02/05

分享：

分享：

近期蝕讓的二手買賣多數有一共同點，原業主於過去3、4年置業，但隨着市況好轉，這類成交亦見獲利。世紀21奇豐物業趙詠欣說，馬鞍山嵐岸3座低層E室，實用面積590平方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北，望內園景，放盤1年，原叫價900萬元，獲買家洽購，終以800萬元承接，實用呎價13,559元。

據了解，原業主於2019年7月購入上址，當時作價750萬元，持貨4年，現賬面獲利50萬元離場，單位期內升值7%。

嵐岸位於馬鞍山沃泰街1號，由長實發展，於2007年11月入伙，共有6座，提供1,025個單位，實用面積由483平方呎起，至最大971平方呎，最大賣點是交通便利，鄰近港鐵大水坑站。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

同場加映 【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

嵐岸 世紀21 私人屋苑 二手市場

下一篇文章

1998年買將軍澳居屋　現升值11倍離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【APPLE】全新初代iPhone將拍賣　有望以5萬美元成交
【APPLE】全新初代iPhone將拍賣　有望以5萬美元成交
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元
港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元
有盈退休：投資健康 避免「仆直」
有盈退休：投資健康 避免「仆直」
【玄人‧峰語@iM網欄】好命不如好運 一遇風雲便化龍
【玄人‧峰語@iM網欄】好命不如好運 一遇風雲便化龍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款