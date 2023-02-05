4年前購馬鞍山嵐岸　放盤1年減百萬　現賺50萬離場

近期蝕讓的二手買賣多數有一共同點，原業主於過去3、4年置業，但隨着市況好轉，這類成交亦見獲利。世紀21奇豐物業趙詠欣說，馬鞍山嵐岸3座低層E室，實用面積590平方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北，望內園景，放盤1年，原叫價900萬元，獲買家洽購，終以800萬元承接，實用呎價13,559元。

據了解，原業主於2019年7月購入上址，當時作價750萬元，持貨4年，現賬面獲利50萬元離場，單位期內升值7%。

嵐岸位於馬鞍山沃泰街1號，由長實發展，於2007年11月入伙，共有6座，提供1,025個單位，實用面積由483平方呎起，至最大971平方呎，最大賣點是交通便利，鄰近港鐵大水坑站。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

同場加映 【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機