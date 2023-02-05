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1998年買將軍澳居屋　現升值11倍離場

股樓投資 13:24 2023/02/05

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二手交投回升，其中將軍澳區買賣持續暢旺。利嘉閣地產鄧達榮說，將軍澳居屋安寧花園5座高層E室，實用面積約583平方呎，三房間隔，外望園景，近期以約560萬元（未補地價）易手，實用呎價約9,605元。

鄧達榮補充，上述買家有見區內二手交投轉趨活躍，決定及早入市，最終發現上址條件理想，價錢符合預算，加上單位間隔實用，議價後即買入單位。

據悉，原業主1998年以約46.7萬元（未補地價）一手向房委會買入，持貨長達25年，現帳面獲利約513.3萬元，物業期內升值約11倍。屋苑現時有約30個放盤，入場費由約570萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 安寧花園 利嘉閣 將軍澳 二手市場

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