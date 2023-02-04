泰國今年6月起收取入境費　外國遊客每人須付300泰銖

前年泰國曾公布將向外國旅客收取入境費，後來計劃於去年8月擱置。不過，據泰國旅遊部長Phiphat Ratchakitprakarn稱，向遊客收費的計劃將於今年6月生效，目前只需等待內閣批准。

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由6月起，所有到訪泰國的外國遊客，都需繳交300泰銖，在泰國擁有工作許可或居留權的外國人則不用支付入境費。

旅遊部長表示，相關款項將用於支付外國遊客在泰國發生事故或受傷的醫療費用，以及支持泰國的旅遊發展。

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根據之前公布的計劃內容，300泰銖的費用中，將預留50泰銖用於遊客的醫療費用，其餘250 泰銖將分配給旅遊部門，但具體實行細節尚未公布。

至於遊客如何支付這筆費用的方法也未有公布，不過預計會與飛往泰國的航班機票費用一併計算。

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