【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求

不時都有網民打趣道，在香港住公屋是「人生嬴家」，的確香港早期落成公屋面積大，格局四正，因此不少人都願意購入自住中的公屋。今次的個案為將軍澳景林邨，業主一家所住多年，有見裝修殘舊，也不符合住屋要求，因此決定花約50萬元，翻新443平方呎單位。

景林邨為將軍澳第3個公共屋邨，分別於1990年1月至1991年8月落成，至今樓齡逾30年。

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業主表示因為已住超過30年，已不太適合現時日常使用需求，於是決定翻新舊屋。就裝修方面沒有太多要求，他經裝修配對平台EcHouse聯絡裝修公司報價，以價格合理及易於溝通兩大條件，來選定裝修公司。

現時上址由業主一家三口所住，分別與妻子及媽媽同住，今次裝修實行「全爆」，拆走原有的間隔，由三房變兩房。業主提到，單位原本3房面積較細，即使是最大的房間，活動空間也比較少。

按圖即睇單位全貌：

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裝修價錢表

清拆工程 $61,000

水喉工程 $22,000

電力工程 $29,500

廚房工程 $68,000

洗手間工程 $65,500

鋁窗及露台貓房 $30,000

油漆工程 $41,000

木器及傢私工程 $35,400

其他項目 $64,500.00

工程金額 $416,900

後補工程 $95,700

總費用 $503,700

*資料由裝修配對平台EcHouse提供

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