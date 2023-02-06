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【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲40萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求

理財智慧 16:51 2023/02/06

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不時都有網民打趣道，在香港住公屋是「人生嬴家」，的確香港早期落成公屋面積大，格局四正，因此不少人都願意購入自住中的公屋。今次的個案為將軍澳景林邨，業主一家所住多年，有見裝修殘舊，也不符合住屋要求，因此決定花約40萬元，翻新443平方呎單位。

景林邨為將軍澳第3個公共屋邨，分別於1990年1月至1991年8月落成，至今樓齡逾30年。

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業主表示因為已住超過30年，已不太適合現時日常使用需求，於是決定翻新舊屋。就裝修方面沒有太多要求，他經裝修配對平台EcHouse聯絡裝修公司報價，以價格合理及易於溝通兩大條件，來選定裝修公司。

現時上址由業主一家三口所住，分別與妻子及媽媽同住，今次裝修實行「全爆」，拆走原有的間隔，由三房變兩房。業主提到，單位原本3房面積較細，即使是最大的房間，活動空間也比較少。

按圖即睇單位全貌：

    點擊圖片放大
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裝修價錢表
清拆工程    $61,000
水喉工程    $22,000
電力工程    $29,500
廚房工程    $68,000
洗手間工程    $65,500
鋁窗及露台貓房    $30,000
油漆工程    $41,000
木器及傢私工程    $35,400
其他項目    $64,500.00
工程金額    $416,900
實收 $408,000

*資料由裝修配對平台EcHouse提供

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撰文 : 陳楚琨

工程 裝修設計 公屋 景林邨 香港 閱讀 將軍澳

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