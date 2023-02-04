【能源戰】G7、歐盟與澳洲同意擴大制裁　設俄國油品價格上限

七大工業國集團（G7）、歐盟（EU）成員國和澳洲達成協議，擴大對俄羅斯石油行業的制裁，柴油銷售價上限為每桶100美元，而石油等燃料油等產品售價上限每桶45美元。

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對俄羅斯成品油的價格限制將於周日生效，同一天歐盟將禁止進口俄羅斯產品。

歐盟去年對俄羅斯原油實施禁止海運，並與G7對俄國原油設定每桶60美元上限。

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制裁的目的是保持俄羅斯石油在全球市場上的供應，以保持價格穩定，同時也減少克裡姆林宮的收入，作為俄羅斯入侵烏克蘭的製肘。

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