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港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元

股樓投資 18:22 2023/02/04

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中港兩地通關，樓市交投更旺，不少買家趁樓市回升前入市，市場上仍有不少低水之選。
 

同場加映：【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

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中原地產分行經理冼子明透露，分行促成成交單位為柴灣新翠花園6座低層F室，實用面積459平方呎，2房間隔，望樓景。業主以590萬元將單位易手，折合平均實用呎價12,854元。

【裝修設計】買樓獨居安享退休生活　花60萬元翻新455呎單位　營造淡雅簡約風，詳見【下一頁

按圖即看單位全貌：

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中原地產分行經理冼子明透露，分行促成成交單位為柴灣新翠花園6座低層F室，實用面積459平方呎，2房間隔，望樓景。業主以590萬元將單位易手，折合平均實用呎價12,854元。
 

冼子明指，買家屬於用家，鍾情物業位於港鐵站上蓋，加上屬新鴻基物業，質素有保證，見單位價錢合理，即入市自用。


原業主於1988年以33.6萬元買入單位，持貨35年，帳面獲利556.4萬元，單位升值16.6倍。

位於柴灣道233號的新翠花園，物業最大賣點是港鐵柴灣站上蓋，樓齡約35年。設有6座，提供1,488個單位，實用面積由408至622平方呎，供應2房和3房，物業以用家主導，放盤較少。

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責任編輯：陳詠妍

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