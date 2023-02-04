【著數優惠】麥當勞App享$1元歎大可樂 嗌麥麥指定餐 即送自動泡沫洗手液機套裝

為慶祝新春佳節，麥當勞App下周一起送上震撼優惠。下星期一（2月6日）起，麥當勞App用戶凡透過App內電子優惠券叫麥麥送購買指定套餐，即可免費獲贈CENTRALIN自動泡沫洗手液機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml。（註：指定套餐：早上11點前供應的指定早餐包括醒晨二人早餐、醒晨三人早餐或開心家庭早餐。或早上11點後的指定套餐包括爆蒜麥炸雞二人餐、爆蒜麥炸雞三人餐、自選飽二人餐或自選飽三人餐。）

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同時，招財福堡系列亦會帶來驚喜優惠，包括「10元兩件紅豆吉士批」， 其他優惠包括「購買黃金菠蘿雞堡加大套餐減3元」及「48元歎黃金菠蘿雞堡套餐配紅豆吉士批」亦繼續可供選購，讓您捉緊新年的尾巴。



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早餐優惠方面，設有「歎熱香餅系列早晨套餐減3元」。除此之外，大熱「1元歎大可樂」強勢回歸；同時也有多款爆蒜麥炸雞優惠，包括「爆蒜麥炸雞（2件）超值套餐減10元」及「（下午茶時段）15元歎爆蒜麥炸雞（上脾）配飲品」。



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責任編輯：陳詠妍