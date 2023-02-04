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英威爾斯大部分醫護取消罷工 政府讓步提加薪方案

環球社會熱點 17:10 2023/02/04

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英國近期多個工會舉行罷工，其中威爾斯醫護原定下周罷工爭取更好薪酬待遇。英國威爾斯政府提出新的加薪方案，在額外加薪3%。當地多個醫護工會宣布將舉行投票決定是否接納，同意取消下周的罷工。

辛偉誠稱想幫護士大幅加薪 但強調非現在 【下一頁】

英國國民保健服務（NHS）原計劃將於下周一（6日）舉行罷工，《路透社》報道指各地總共涉及人數高達1萬人。威爾斯衞生部長摩根（Eluned Morgan）提議，在原已承諾的4.5%加薪幅度外，還會在今年額外加薪3%。3%加薪幅度中1.5%為一次性付款。

皇家護理學院（RCN）、特許物理治療學會（CSP）、皇家助產士學院（RCM）及英國總工會（GMB）救護人員宣布，暫停原定下周舉行的罷工，以和威爾斯政府進一步談判。RCN指，將在未來輸入內舉行投票，交由成員決定是否接納加薪方案。

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GMB威爾斯NHS負責人Nathan Holman表示，明白威爾斯政府已經作出讓步，感謝過去數月的坦誠和公開對話。相信威爾斯政府已做好準備，討論薪酬問題。他強調工會是一個成員主導的組織，將交由成員作出最終決定。

但團結聯盟（Unite unions）等工會將按原計劃舉行。威爾斯救護車服務處（The Welsh Ambulance Service）表示，在工會周一及周二（7日）舉行罷工期間，將徵召20名軍人協助駕駛救護車。但服務處行政總監Jason Killens呼籲，公眾下周致電呼叫救護車前三思。

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責任編輯：李俊儀

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