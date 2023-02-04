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【全面通關】 皇巴士2月6日起起恢復服務 全日服務每30分鐘一班 每程車費$10

理財智慧 16:36 2023/02/04

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內地宣布由下周一（6日）起，全面恢復內地與港澳人員往來，取消預約通關和限額安排。如果7天內沒有到過外地，入境時不用持有核酸檢測陰性結果。行政長官李家超亦宣布，下周一起全面通關，取消出入境前的核酸檢測，以及重開所有口岸，包括羅湖、落馬洲/皇崗，以及首次開放給旅客通關的香園圍/蓮塘口岸。

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【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

由新香港巴士營運的「落馬洲—皇崗跨境穿梭巴士」（一般稱為「皇巴士」）指，會全力配合香港特別行政區政府與深圳市政府與的通關安排，由下星期一起，皇巴士將重新服務往來香港落馬洲和深圳皇崗的過境旅客，提供全日廿四小時服務，每30分鐘一班。
 

【名人專訪】術數師蔣匡文︰兔年股樓表現平平，詳見【下一頁

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為確保旅客可享受安全及舒適的巴士服務，皇巴士已為復業做好準備，包括徹底清潔車廂、為車隊噴灑消毒抗菌塗層、檢查及翻新車身零件，同時安排職員清潔「過境穿梭巴士新田總站」，以及安排車長進行路線訓練。

皇巴士每程車費10元，並已新增電子支付方式，支援AlipayHK及支付寶，方便乘客以無現金方式往來兩地。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
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責任編輯：陳詠妍

 

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