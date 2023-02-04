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IMF：今年中國經濟對全球增長貢獻率將達1/4 建議需採取行動結束房地產危機

環球政經 15:55 2023/02/04

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國際貨幣基金組織（IMF）日前在一場聚焦中國經濟的線上發布會上表示，因取消防疫限制，內地經濟今年將出現反彈，預計今年中國經濟對全球增長的貢獻率將達到四分之一，這對中國和世界都是好消息。

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根據《國際貨幣基金組織協定》第四條，IMF每年會向其成員經濟體派遣一個工作小組，與該經濟體的政府就當地經濟發展情況和政策進行討論，提出評估意見並撰寫報告。
 

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報告稱，中國經濟在經歷新冠疫情的初期影響後實現了令人印象深刻的複蘇，但此後，受疫情反復、房地產行業收縮以及全球需求疲軟的影響，中國的經濟增長出現放緩。中國經濟今年將出現反彈，因為在取消疫情限制措施後，流動性和經濟活動有所回升，為全球經濟提供推力。

IMF強調，內地應重新加快展開關鍵的結構性改革，以提升潛在的經濟增長。同時也建議，內地需要採取更多行動結束房地產危機，包括為問題項目完工提供更多資金支持，促進市場化重組，恢復置業人士信心和控制金融穩定風險。
 

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責任編輯：陳詠妍

 

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