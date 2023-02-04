【中港通關】楊潤雄：會小心考慮旅遊界復業基金建議　預計旅客量一年回升至以往七成

本港與內地下周一起全面通關，旅遊業界期望政府提供復業支援。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會小心處理旅遊業界提出設立復業基金的建議，既要視乎實際情況，也要考慮此舉對香港財政以至整體情況的影響

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楊潤雄今日出席電台節目提到，政府一直與旅遊業界人士保持溝通，明白業界面對人手短缺等困難。就支援復業措施方面，若政府有新計劃推出會適時公布。

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至於香港與內地通關的旅客量問題，楊潤雄表示，目前難以估計今年訪港旅客量有多少，但旅客需時規劃來港行程，預期旅客量會逐步上升。參考其他地區的情況，旅客數量大約於所有入境限制放寬後約一年回升至以往約七成。他強調，政府會盡力幫助業界和加強溝通，設法便利和吸引遊客來港。

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