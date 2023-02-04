【改變策略？】迪士尼去年串流業務虧損15億美元　傳考慮出售旗下電影和節目

據《彭博》報道，隨著迪士尼面對串流業務虧損的壓力越來越大，迪士尼正考慮出售其電影和電視劇予競爭對手平台。

報道提到，據消息人士透露，迪士尼有意從其影片庫中增加收入。而此舉即意味迪士尼在經營策略的轉變，因為迪士尼近年來一直試圖將其大部分原創節目保留在Disney+和Hulu等串流媒體上。

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評論認為，迪士尼面臨著改善財務業績和改變串流媒體策略的壓力。去年迪士尼迎來十年來最差的業績表現，第三季串流業務虧損15億美元，董事會更辭退了CEO Bob Chapek，再次任命Bob Iger，而他此前擔任迪士尼CEO已15年。

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迪士尼曾經將內容授權給其他平台，包括亞馬遜的Prime，但自從2019年推出Disney+後就未有再出售電影和電視劇。

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