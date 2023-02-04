加拿大撤回槍械修改法案 被批對獵人和農民不公

加拿大政府於去年發生大型槍擊案後隨即宣布規管槍械，但方案中部分條款引來爭議。加拿大反對派認為，方案對獵人造成不公。加拿大政府宣布撤回規管槍械的修正案，但指仍會尋求杜絕突擊型武器的方法。

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美國德州尤瓦爾迪縣（Uvalde）去年發生大型槍擊案，造成19名兒童及2名教師喪生。事件在鄰國加拿大亦引來迴響，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）隨即宣布加強槍械管制。他於去年10月頒布手槍禁令，更於11月宣布立法規管，公布的方案規定包括禁止持有超過5發子彈的步槍及散彈槍等。

雖然方案受到大部分民眾歡迎，但亦引來當地反對派保守黨強烈批評，立場左傾的新民主黨（NDP）亦表態反對。加拿大保守黨領袖Pierre Poilievre發表聲明表示，持有狩獵步槍不是問題，亦無人相信針對獵人會降低全國暴力犯罪。

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加拿大政府周五（3日）宣布，撤回槍械修正法案。但加拿大公共安全部長Marco Mendicino發表聲明強調，當局旨在禁止AR-15等突擊型武器，而非通常用於打獵的槍支。他指將與其他部門合作，尋求在當地杜絕突擊型武器的方法。

加拿大槍械管制較美國嚴格，當地人需持牌才能持有槍支，部分槍支亦需註冊。2020年數據顯示，加拿大槍殺案數目雖然遠低於美國，但仍高於其他富裕國家，且亦在不斷增加，而手槍在2009至2020年是槍械暴力案件中最主要的武器。

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責任編輯：李俊儀