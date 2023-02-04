高於銀行估價無樓睇 投資者1383萬元 購太古城3房連租約單位

樓市氣氛持續暢旺，投資者也加快入市。最近一名投資者無樓睇、高於銀行估價情況下仍決定購入太古城單位作收租用途。

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美聯物業營業經理范浩軒表示，樓市向好，加上通關效應，投資客加快入市，該行促成太古城一個實用面積714平方呎的連租約單位，在無樓睇下獲同區投資客垂青，以1,383萬元意頭價承接。



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范浩軒稱，該行剛成交的太古城冠天閣中層E室單位，實用面積約為714平方呎，為三房連套房間格，單位為連租約放盤，故無樓睇，但由於樓價合理，加上市況受惠市場利好因素帶動，區內投資客亦拍板，以高於銀行估價，並斥1,383萬元元承接，折合實用呎價約為19,370元，作為長線收租投資。



本月至今太古城暫錄得3宗買賣成交，由於樓市持續看漲，普遍業主叫價回穩，買家入市信心增加，故連租約單位亦不乏承接。

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責任編輯：陳詠妍