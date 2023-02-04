▲ 【內房危機】中國奧園6.8億售珠海舊改項目6成股權 延遲近月披露因「買賣人員確診」

中國奧園 （03883） 周五（2月3日）深夜發公告指，1月6日已就出售珠海市香洲區前山街道翠微舊村改造項目的6成股權訂立協議，作價5.84億元（人民幣，下同），相當於約6.78億港元，一如外界預期，買家為山東省國資季旗下國企山東頤養。

此前早有內媒爆出，山東頤養會接手中國奧園珠海舊改項目，今次中國奧園出售事項構屬須予披露交易，但延遲近1個月才發公告披露，意味公司未能及時遵守上市規則第14.34條項下規定。

奧園料因出售將確認虧損3.12億人幣

中國奧園解釋，最近一波疫情中，集團、買方與審批該交易的相關政府機構人員相繼受感染且治療康復需時，且春節假期較過往提前，導致相關僱員及人員人手不足，已採取措施防止類似事件再次發生。

中國奧園指，出售所得款項淨額約5.84億元，預期因出售事項而確認估計虧損約3.12億元，公司擬將所得款項淨額用作償還相關項目貸款；及繼續投資於該項目。交易後，中國奧園仍持有項目4成股權。

珠海舊改項目涉128.5萬方米總建築面積

中國奧園解釋，為增加流動資金，集團加快開發及轉讓現有項目，有望通過整合國資及民企雙方資源，盤活旗下優質資產，改善資產負債表，增加市場信心。

珠海市翠微舊村改造項目涉及14幅地塊，總地塊面積約34.4萬平方米，總建築面積約為128.5萬平方米，可銷售面積約為64.7萬平方米，主要用作住宅、商業與零售發展以及文化古跡保育。

更多【內房危機】消息

相關文章：

【內房危機】中國奧園珠海最大舊改項目獲山東健康入股 貨值200億人幣

【內房危機】奧園公開標售奧園健康29.9%股權

編輯：李哲毅