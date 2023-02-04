【烏克蘭戰爭】美向烏提供遠程火箭 拒猜測會否用於克里米亞

為抵抗協助俄羅斯軍隊入侵，美國等國家已為烏克蘭提供大量軍事援助。美國宣布，再向烏克蘭提供價值22億美元（約171.6億港元）的軍事援助。美國是次提供武器包括射程達150公里的遠程火箭，但拒絕猜測烏克蘭會否用於奪回克里米亞。德國等其他國家亦宣布，將向烏克蘭提供新一批武器。

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美國國防部周五（3日）宣布，將額外向烏克蘭提供價值22億美元的軍事援助，令美國均屬援助總額累計逾293億美元（約2,285.4億港元）。其中包括地面發射的「小直徑炸彈」（GLSDB），射程可達150公里，較現時烏軍使用增加近一倍。

但美國拒絕猜測，烏軍會否將遠程火箭用於奪回克里米亞，國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，烏軍的行動計劃由其自身決定。他承認，新提供的火箭將增加烏軍遠距離攻擊能力。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在社交媒體發文表示，感謝美國總統拜登（Joe Biden）提供的額外援助。他指當武器射程愈遠，軍隊機動性就愈強，就能更早地結束戰爭，並指將和美國一起反對恐怖主義。

另外，德國亦宣布，將向烏克蘭提供豹1型主戰坦克。法國及意大利亦宣布，將於今年春季向烏克蘭提供SAMP/T-MAMBA防空系統。法國國防部長Sebastien Lecornu及意大利國防部長Guido Crosetto指，系統將覆蓋烏克蘭大部分領土，能抵禦俄羅斯無人機及導彈的襲擊。

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責任編輯：李俊儀