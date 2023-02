馬斯克涉欺詐Tesla股東案　獲陪審團一致裁定罪脫

Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)於2018年在Twitter聲稱將會私有化Tesla,後被公司股東指控他惡意誤導,實為欺詐。案件於在美國時間3日審結,陪審團一致裁定馬斯克欺詐罪名不成立。

宣讀判決時,馬斯克未有出庭,但他很快就在Twitter上感謝陪審團,表示「謝天謝地,人民的智慧佔了上風」 ("Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed," )。

Tesla小股東的律師波里特 (Nicholas Porritt) 在聲明中表示對判決感到失望,並正在考慮下一步行動。

事源於馬斯克在2018年在Twitter上稱,自己已有「資金保障」( "funding secured"),考慮以每股420美元將Tesla公司私有化,導致特斯拉股價波動,後來股東們稱此舉造成他們損失,繼而控告馬斯克,要求賠償數十億美元。

