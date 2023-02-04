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馬斯克涉欺詐Tesla股東案　獲陪審團一致裁定罪脫

環球政經 14:31 2023/02/04

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）於2018年在Twitter聲稱將會私有化Tesla，後被公司股東指控他惡意誤導，實為欺詐。案件於在美國時間3日審結，陪審團一致裁定馬斯克欺詐罪名不成立。

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宣讀判決時，馬斯克未有出庭，但他很快就在Twitter上感謝陪審團，表示「謝天謝地，人民的智慧佔了上風」 （"Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed," ）。

Tesla小股東的律師波里特 (Nicholas Porritt) 在聲明中表示對判決感到失望，並正在考慮下一步行動。

【比亞迪 1211】 比亞迪發盈喜 去年多賺逾4倍 擬進軍車險業務【見下頁

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事源於馬斯克在2018年在Twitter上稱，自己已有「資金保障」（ "funding secured"），考慮以每股420美元將Tesla公司私有化，導致特斯拉股價波動，後來股東們稱此舉造成他們損失，繼而控告馬斯克，要求賠償數十億美元。

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撰文 : 陳楚琨

美股 經濟 馬斯克 Tesla Twitter 私有化 美國 欺詐罪 美元

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