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【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰 這個香港家族也備受牽連？
印度大亨Gautam Adani過去一周身陷旋渦，自從遭沽空機構Hindenburg狙擊後，Adani Group旗下公司股價暴挫，上市旗艦Adani Enterprises的25億美元集資計劃臨門剎停。彭博指，Adani帝國崩潰牽連甚廣，Adani 系企業的投資者和合資夥伴突然面臨印度企業歷史上最劇烈的拋售，香港富豪家族、法國航運大亨也備受影響。
彭博指出，Adani Group近年來以驚人的速度增長，Adani Enterprises在12 個月內曾飆升超過 1,600%，並於12月達到頂峰，根據彭博億萬富翁指數，Adani一度成為地球上第二位最有錢富豪。
Adani曾大舉覓合作夥伴加速發展
Adani Group快速發展背後的要訣，是與美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）旗下Flipkart 等公司建立的一系列合作夥伴關係，然而，相對於Adani旗下各家企業的市值，這些合資企業規模較小，故股價變動不及Adani Enterprises。
港、法、美富豪家族旗艦與Adani擁合作
隨著Adani企業動盪，意味影響將遠遠溢出印度，彭博列出部分面臨Adani危機的巨頭和企業：
- 香港郭鶴年家族：旗下豐益國際是Adani最長久的合夥人之一，雙方有份的Adani Wilmar Ltd.周五再跌5%。Adani Wilmar主要在印度銷售麵粉、糖和其他主食，市值為5,472億盧比（約520億港元），豐益國際提供食品專業知識，而Adani則負責物流和監管問題。豐益國際本周表示，Hindenburg 的報告並未針對這家獨立管理的合資企業提出任何具體問題，他們打算繼續支持該合資企業。
- 美國沃爾頓（Walton）家族：2021年旗下沃爾瑪通過Flipkart在與Adani Logistics 建立合作夥伴關係，以加強其供應鏈基礎設施，據此 Adani 託管一個新的數據中心，並向 Flipkart 建造和租賃53.4萬平方尺孟買運營中心。當時的公告稱，該合作夥伴關係將創造 2,500 個直接工作崗位和「數千個」間接工作崗位。
- 私募股權公司EQT AB：2021年旗下數據中心服務公司EdgeConneX與Adani 集團成立合資企業，以在印度開發1吉瓦容量的數據中心，並稱雙方打算在未來十年投資大量資本。EdgeConneX首席營銷和產品官 Phillip Marangella 表示，Hindenburg對合資企業沒有影響，而Adani一直是重要合作夥伴，擁有強大的資產、能力和可靠的交付記錄。
- 法國Saade 家族：旗下全球第三大集裝箱航運公司CMA CGM在 2017 年與 Adani Group 簽署一項為期 15 年的協議，在印度最大的私人設施蒙德拉港（Port of Mundra）運營碼頭。
- 阿聯酋王室：阿布扎比國際控股公司（IHC）一直是Adani 重要財務支持者之一，先後向 Adani 的各種業務投資近 20億美元。在 Hindenburg 發布報告後，IHC斥約4億美元認購Adani Enterprise. 後續股份集資（FPO），但隨後集資計劃被暫停。
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編輯：李哲毅