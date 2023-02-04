【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？

▲ 【狙擊Adani】印度Adani帝國崩潰 這個香港富豪家族也備受牽連？

印度大亨Gautam Adani過去一周身陷旋渦，自從遭沽空機構Hindenburg狙擊後，Adani Group旗下公司股價暴挫，上市旗艦Adani Enterprises的25億美元集資計劃臨門剎停。彭博指，Adani帝國崩潰牽連甚廣，Adani 系企業的投資者和合資夥伴突然面臨印度企業歷史上最劇烈的拋售，香港富豪家族、法國航運大亨也備受影響。

彭博指出，Adani Group近年來以驚人的速度增長，Adani Enterprises在12 個月內曾飆升超過 1,600%，並於12月達到頂峰，根據彭博億萬富翁指數，Adani一度成為地球上第二位最有錢富豪。

Adani曾大舉覓合作夥伴加速發展

Adani Group快速發展背後的要訣，是與美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）旗下Flipkart 等公司建立的一系列合作夥伴關係，然而，相對於Adani旗下各家企業的市值，這些合資企業規模較小，故股價變動不及Adani Enterprises。

港、法、美富豪家族旗艦與Adani擁合作

隨著Adani企業動盪，意味影響將遠遠溢出印度，彭博列出部分面臨Adani危機的巨頭和企業：

香港郭鶴年家族 ：旗下豐益國際是Adani最長久的合夥人之一，雙方有份的Adani Wilmar Ltd.周五再跌5%。Adani Wilmar主要在印度銷售麵粉、糖和其他主食，市值為5,472億盧比（約520億港元），豐益國際提供食品專業知識，而Adani則負責物流和監管問題。豐益國際本周表示，Hindenburg 的報告並未針對這家獨立管理的合資企業提出任何具體問題，他們打算繼續支持該合資企業。

：旗下豐益國際是Adani最長久的合夥人之一，雙方有份的Adani Wilmar Ltd.周五再跌5%。Adani Wilmar主要在印度銷售麵粉、糖和其他主食，市值為5,472億盧比（約520億港元），豐益國際提供食品專業知識，而Adani則負責物流和監管問題。豐益國際本周表示，Hindenburg 的報告並未針對這家獨立管理的合資企業提出任何具體問題，他們打算繼續支持該合資企業。 美國沃爾頓（Walton）家族 ：2021年旗下沃爾瑪通過Flipkart在與Adani Logistics 建立合作夥伴關係，以加強其供應鏈基礎設施，據此 Adani 託管一個新的數據中心，並向 Flipkart 建造和租賃53.4萬平方尺孟買運營中心。當時的公告稱，該合作夥伴關係將創造 2,500 個直接工作崗位和「數千個」間接工作崗位。

：2021年旗下沃爾瑪通過Flipkart在與Adani Logistics 建立合作夥伴關係，以加強其供應鏈基礎設施，據此 Adani 託管一個新的數據中心，並向 Flipkart 建造和租賃53.4萬平方尺孟買運營中心。當時的公告稱，該合作夥伴關係將創造 2,500 個直接工作崗位和「數千個」間接工作崗位。 私募股權公司EQT AB ：2021年旗下數據中心服務公司EdgeConneX與Adani 集團成立合資企業，以在印度開發1吉瓦容量的數據中心，並稱雙方打算在未來十年投資大量資本。EdgeConneX首席營銷和產品官 Phillip Marangella 表示，Hindenburg對合資企業沒有影響，而Adani一直是重要合作夥伴，擁有強大的資產、能力和可靠的交付記錄。

：2021年旗下數據中心服務公司EdgeConneX與Adani 集團成立合資企業，以在印度開發1吉瓦容量的數據中心，並稱雙方打算在未來十年投資大量資本。EdgeConneX首席營銷和產品官 Phillip Marangella 表示，Hindenburg對合資企業沒有影響，而Adani一直是重要合作夥伴，擁有強大的資產、能力和可靠的交付記錄。 法國Saade 家族 ：旗下全球第三大集裝箱航運公司CMA CGM在 2017 年與 Adani Group 簽署一項為期 15 年的協議，在印度最大的私人設施蒙德拉港（Port of Mundra）運營碼頭。

：旗下全球第三大集裝箱航運公司CMA CGM在 2017 年與 Adani Group 簽署一項為期 15 年的協議，在印度最大的私人設施蒙德拉港（Port of Mundra）運營碼頭。 阿聯酋王室：阿布扎比國際控股公司（IHC）一直是Adani 重要財務支持者之一，先後向 Adani 的各種業務投資近 20億美元。在 Hindenburg 發布報告後，IHC斥約4億美元認購Adani Enterprise. 後續股份集資（FPO），但隨後集資計劃被暫停。

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編輯：李哲毅