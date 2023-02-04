▲ 【俄烏戰爭】耶倫：G7俄油價格上限可削其戰爭能力 俄國1月油氣收入降至2020年8月以來最低

俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方加緊出手制裁俄羅斯，七國集團（G7）、歐盟及澳洲周五同意對俄羅斯石油產品出口設置新價格上限，美國財政部長耶倫表示，這將在12月設定的原油上限基礎上，進一步限制俄羅斯的石油收入，同時保持全球能源市場供應。

西方將對柴油等較原油溢價的俄羅斯成品油設定上限每桶100美元，而對燃料油等較原油折價成品油設定每桶45美元的上限。價格上限連同歐盟對俄羅斯石油產品進口的禁令也於周日生效，旨在限制俄羅斯為其近一年前開始的烏克蘭戰爭提供資金的能力。

耶倫又稱，剛剛設定的上限現在將發揮關鍵作用，以削弱俄羅斯發起非法戰爭的能力。貿易商和 Refinitiv 的數據顯示，本月俄羅斯計劃增加柴油出口，以應對歐盟禁運、價格上限和油輪短缺等問題。

俄羅斯財政部周五公佈的數據顯示，由於西方制裁影響，俄羅斯1 月份來自石油和天然氣的月度預算收入降至 2020 年 8 月以來的最低水平。

耶倫表示，全球能源市場一直供應充足，公開報告顯示，中國和印度等石油進口國正在利用價格上限推動對俄羅斯石油的大幅還價。

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編輯：李哲毅