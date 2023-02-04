  • 17°C
香港時間 : 2023204日 (週六) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐盟對俄油產品價格上限達成協議 燃油每桶45美元

環球社會熱點 11:35 2023/02/04

分享：

分享：

為限制俄羅斯取得戰爭資金，歐盟等國家對俄羅斯出口石油產品設定價格上限。歐盟就俄羅斯出口石油產品價格上限達成協議，柴油每桶不超過100美元，而燃油等則每桶不超過45美元。但有分析指，為俄油設立價格上限措施完全失敗，俄油仍在市場大量流通。

普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」 【下一頁】

歐盟周五（3日）宣布，成員國同意對俄羅斯石油產品設定價格上限。其中柴油每桶價格不超過100美元（約780港元）。而燃料油及石腦油（naphtha）則為每桶45美元（約351港元）。

方案周日（5日）起開始實施，但此前購買及轉載的俄油產品將有55日的過渡期，而原油的緩衝期則為45日。歐盟計劃3月中旬審查俄羅斯原油價格上限，但透露指波蘭、拉脫維亞、立陶宛以及愛沙尼亞已開始推動議案。

Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄 【下一頁】

惟美媒《CNBC》引述獨立研究公司Sankey Research總裁兼首席分析師Paul Sankey指，限價措施完全由擁有金融知識的官僚價格發明，當中無人真正了解石油市場，措施是徹底的失敗。他指俄油供應並未真正中斷，且一直保持高水平出口。

另一分析公司 Vanda Insights創辦人Vandana Hari亦指，訂立原油價格上限措施無關緊要，中國和印度仍非常歡迎俄油，並指兩國去年因大幅降價獲益良多，同樣的情況亦發生在俄羅斯精煉產品上。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
2023/02/03
【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄
2023/02/02
Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄
【烏克蘭戰爭】烏警告 俄或趁開戰一周年大舉進攻
2023/02/02
【烏克蘭戰爭】烏警告 俄或趁開戰一周年大舉進攻
英財相暗示或加燃油稅 黨友呼籲減稅
2023/02/01
英財相暗示或加燃油稅 黨友呼籲減稅
【烏克蘭戰爭】各國拒援戰機 約翰遜呼籲盡快提供
2023/02/01
【烏克蘭戰爭】各國拒援戰機 約翰遜呼籲盡快提供

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
10:40 2023/02/03
【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄
18:00 2023/02/02
Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄
【烏克蘭戰爭】烏警告 俄或趁開戰一周年大舉進攻
10:55 2023/02/02
【烏克蘭戰爭】烏警告 俄或趁開戰一周年大舉進攻
外交 經濟 戰爭 石油 柴油 歐盟 俄羅斯

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】歐盟對俄油產品價格上限達成協議 普京斥德再威脅俄安全（不斷更新）

下一篇文章

英國首席捕鼠大臣拉里傳抱恙 首相府急澄清
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間12:00）
英女扮梅根時薪近4000元 因太似樣成網民出氣袋
英女扮梅根時薪近4000元 因太似樣成網民出氣袋
【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」
澳洲外長呼籲正視殖民歷史 英國反擊：歷史無法抹去
澳洲外長呼籲正視殖民歷史 英國反擊：歷史無法抹去
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
華裔少女控美國養父母虐待 綁狗鏈囚地牢逃跑多次失敗
華裔少女控美國養父母虐待 綁狗鏈囚地牢逃跑多次失敗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款