歐盟對俄油產品價格上限達成協議 燃油每桶45美元

為限制俄羅斯取得戰爭資金，歐盟等國家對俄羅斯出口石油產品設定價格上限。歐盟就俄羅斯出口石油產品價格上限達成協議，柴油每桶不超過100美元，而燃油等則每桶不超過45美元。但有分析指，為俄油設立價格上限措施完全失敗，俄油仍在市場大量流通。

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歐盟周五（3日）宣布，成員國同意對俄羅斯石油產品設定價格上限。其中柴油每桶價格不超過100美元（約780港元）。而燃料油及石腦油（naphtha）則為每桶45美元（約351港元）。

方案周日（5日）起開始實施，但此前購買及轉載的俄油產品將有55日的過渡期，而原油的緩衝期則為45日。歐盟計劃3月中旬審查俄羅斯原油價格上限，但透露指波蘭、拉脫維亞、立陶宛以及愛沙尼亞已開始推動議案。

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惟美媒《CNBC》引述獨立研究公司Sankey Research總裁兼首席分析師Paul Sankey指，限價措施完全由擁有金融知識的官僚價格發明，當中無人真正了解石油市場，措施是徹底的失敗。他指俄油供應並未真正中斷，且一直保持高水平出口。

另一分析公司 Vanda Insights創辦人Vandana Hari亦指，訂立原油價格上限措施無關緊要，中國和印度仍非常歡迎俄油，並指兩國去年因大幅降價獲益良多，同樣的情況亦發生在俄羅斯精煉產品上。

責任編輯：李俊儀