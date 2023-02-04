【中港通關】林世雄：下周一高鐵車票無數量限制　望盡快重啟長途服務

港府昨日的宣布，2月6日起與內地全面通關。運輸及物流局局長林世雄今（4日）發表網誌稱，隨着兩地通關，下周一起將撤銷高鐵車票每日發售數量限制。

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林世雄在網誌中表示，知道各界都關心高鐵何時重開長途站點，各相關單位正積極協調和磋商，希望可以盡快逐步有序地重啟長途服務。

他又提到，羅湖口岸在疫情前是深港最主要的口岸。然而，羅湖口岸仍在進行的部分工程，可能會影響日後過關等候的時間。當局將密切監察羅湖和落馬洲口岸的人流及實際情況，按需要實施乘客管理措施及調整班次，協助疏導旅客。

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與此同時，港鐵公司亦會加強宣傳和廣播，提醒準備前往口岸的乘客各項需要注意的事項，並在有需要時提醒旅客有關口岸的最新人流情況，讓乘客按需要選擇不同口岸前往內地。

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