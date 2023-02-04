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【TSLA】馬斯克獲美法庭判無罪　Tesla股價1個月由102直衝193

股市 07:48 2023/02/04

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馬斯克獲美法庭判無罪後，離開法院。

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Tesla（美：TSLA；特斯拉）創辦人Elon Musk（馬斯克）被小股東起訴詐騙的民事案件，在為期3星期的審訊後，陪審團裁定馬斯克無罪，馬斯克代表律師Alex Spiro指，陪審團做對了，但拒絕進一步置評。馬斯克出席三蕃市聯邦法庭聽取裁取後，乘座其藍色電動車離開。

Tesla股價升0.9%，收報189.98美元，單日成交多達446億美元，相當於3500億港元。盤後股價再升1.5%，報192.93美元。Tesla股價於1月6日低見101.81美元，約1個月低位累升約9成。

【TSLA】美證交會調查馬斯克　或涉對自動駕駛系統作不當聲明

【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛

【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」

【TSLA】特斯拉股價漲8%　馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX　都可獲得私有化資金

記者：譚志偉

美股 Tesla 馬斯克 電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
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