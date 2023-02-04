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疫情緩和派利是更豪氣 花旗銀行：手機派利是成新常態  初一電子利是逾六成$100元或以上

理財智慧 14:06 2023/02/04

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今年農曆新年氣氛特別濃厚，皆因疫情放緩，市民更願意外出拜年。花旗銀行自2020年首度推出手機派利是功能，客戶的反應持續踴躍。縱然今年疫情緩和，客戶能夠恢復親友新春聚會，惟電子利是依然深受花旗客戶歡迎。今年年初一至五期間，花旗客戶派發電子利是交易數目佔轉數快轉賬交易數目約一半，可見客戶都喜歡隨時隨地向親友傳達新年祝福。

花旗將新年氣氛延伸至元宇宙，客戶可瀏覽以下連結1到訪Citi Digital Wealth Center觀賞新年佈置，並在新年許願樹留下願望，迎接兔年大吉

花旗將新年氣氛延伸至元宇宙，客戶可瀏覽以下連結1到訪Citi Digital Wealth Center觀賞新年佈置，並在新年許願樹留下願望，迎接兔年大吉

 

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

於整體新年期間，超過一半派出的利是於年初一至年初三進行交易。單計年初一的電子利是，超過六成的金額為100元或以上。今年新年經該行派發電子利是的客戶中有四成屬25至34歲組別，三成屬35至44歲組別，反映電子利是功能較受年輕客戶歡迎。派發電子利是的客戶中有超過八成為大眾客戶，約兩成為花旗私人客戶及花旗Citigold客戶。
 

【名人專訪】術數師蔣匡文︰兔年股樓表現平平，詳見【下一頁

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花旗銀行今年夥拍張敬軒及本地插畫師「Dear me,」聯乘推出新年特別版轉賬心意卡，讓客戶在新年不同場合，轉賬之餘同時轉達新年祝願。數據顯示新年期間最多客戶揀選的心意卡祝賀語為最傳統的「恭喜發財」，另有超過一成選擇自訂心意卡版面，用自己喜歡的相片製作成心意卡，向親友送上個人化的祝福。而相關主題的賀年貼圖亦深受客戶喜愛，截至今日下載量接近33萬，冠絕金融業界同類賀年貼圖。
 

【天星小輪加價】專訪天星小輪總經理周卓賢 每周燒錢100萬經營陷困境 加價望市民諒解，詳見【下一頁

 

花旗客戶於新年前夕至2023年2月5日用手機派利是更可參加「Citi派利是」大抽獎，有機會贏取新春利是價值8,888元（名額3名）、888元（名額10名）或88元（名額1,500名），獎品豐富。

另一方面，花旗銀行由新年前夕至2023年2月6日推出兔年「快閃大抽獎」，客戶於推廣期內成功在Citi Mobile® App按「Get More」登記參加及完成指定任務，有機會贏取過百份獎品，包括足金兔及現金禮券。除了推出電子利是及新春抽獎，花旗亦將新年氣氛延伸至元宇宙。

客戶可瀏覽到訪Citi Digital Wealth Center觀賞新年佈置，並在新年許願樹留下願望，迎接兔年大吉。而自新年許願樹開放以來，最多人許下的願望是「身體健康」。
 

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
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責任編輯：陳詠妍

 

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