【名人專訪】術數師蔣匡文︰兔年股樓表現平平 上車好時機出現 邊區最值得買﹖

踏入兔年，香港似有否極泰來迹象：港府大規模放寬防疫措施、中港兩地全面通關、港股穩守在21500點關口，二手樓價止跌回升。此刻大家最關注的，是香港兔年是否「有運行」？大家能否在股市及樓市尋找獲利機會。著名建築師及術數師蔣匡文接受《iMoney》專訪，卻認為大家不宜抱太大期望，認為兔年屬康復之年，經濟難大升，相信疫情會至今年中至秋季後才有明顯放緩。

蔣匡文表示，於《皇極經世》的大卦中，由2014年至2023年的10年，正是「火豐鼎」卦中的第四爻，「2023年就是行第四爻中最後的一年，用《皇極經世》的解釋，第一及第四就是基礎建立的時候，受很多壓迫，也有很多阻礙。」

第四爻的爻辭為「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶」，蔣匡文解釋說：「『鼎折足』即是一個鼎折了一隻腳，只得三隻腳就跌下來；「覆公餗」等於公爵、皇族打瀉了鼎中食物一樣；「其形渥」是型狀是糊塗的，十分難看；以上等等都是凶兆。」他續稱，由2014年開始，中國一直開始打貪，即是公爵出了很多問題；過去10年，香港經歷不同的阻礙，如中美問題、新冠肺炎等。2023年就是第四爻的最後一年，《皇極驚世》的年值卦為「風火家人」，上卦是巽（風）卦，下卦是離（火）卦，內火外風。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

「風可以代表腐，臭，發酵的東西，即是有病菌，風現在外面，即是仍有病菌在外面，因此疫情並未完結，這是第一個現象。

至於第二個現象，火在古時代表代表所有的飛鳥、會飛的東西，現在就指飛機，過去幾年火都在下面，即是飛機要停駛。今年港人去旅行的情況會比往年好，但並不可能是很暢順的旅行，可能是一些國家會關閉了部份入境機場。」



新冠疫情持續3年，雖然港府放寬絕大部分的防疫措施，中港兩地也正式通關，但始終本港每天的確診個案仍有數千宗。大家最想知道的，是疫情有望於兔年內結束嗎？蔣匡文卻不抱太大期望，認為疫情起碼至2023年中至秋季後才現好轉。「中港兩地通關後，疫情一定會再爆發，我估計農曆新年前後的時間疫情會最嚴峻；當天氣回暖，病毒的威脅就會降低，再至秋冬季節時可能又會再回升。其實只是視乎大家怎樣看，如大家相信醫生所說，將新冠肺炎視為風土病，會跟我們同存，其實是沒有問題的。」

【天星小輪加價】專訪天星小輪總經理周卓賢 每周燒錢100萬經營陷困境 加價望市民諒解，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最近一手及二手交投也開始增加，樓價也見止跌回升迹象。不過，蔣匡文認為兔年樓市難逃跌勢，更可能出現10%的跌幅。他表示，癸卯年只有水、木及金，沒有火及土，「因為地產屬土，五行就是火生土，沒有火及土，這個情況跟2022年的壬寅年一樣，所以2023年的樓價仍然會繼續跌。」樓市下跌，當然有人喜有人憂，對業主來說當然是不好，但對未上車的人來說，今年可能是最好入市的時機。蔣匡文直言：「由於樓市會在2024年回升，要買樓的話最好就是在今年。」

有意於今年入市人士，可留意那些地區呢？蔣匡文指，住宅的話，一定要住在實地，要避免住在填海地。他以往曾解釋過：「買入填海地住宅的話，如果單位坐向好，屋主是可以搵到錢，但家庭未必齊全。假如你是單身，也不打算嫁娶，只打算搵錢的話，是沒有問題的。但如果你想結婚，又想婚後生小孩就較麻煩，甚至婚姻可能會有問題。」

他舉例指，啟德，將軍澳等地區，都屬是填海地。「啟德全部地都是填海得來，而且是『兩頭唔到岸』，兩邊都是水，也沒有靠山。」不過，去年底開始，將軍澳起了一些變化，「將軍澳建了新大橋後（將軍澳跨灣大橋），格局有了新的改變，有個內明堂，是不錯的，可以聚到人及財。但由於將軍澳是填海地，你想在這地方當一個中產是可以的；但你想發達的話就較難。」

他表示，市民可選擇於南邊有路的地方置業，如新界北區，即是上水，大埔等地。另外就是畢架山，九龍北的地方。另外就是港島北，「港島區當然也不錯，如傳統的中環，半山地區是一定不會衰，問題是你買不買得起？太古城也可以的。」



以上內容節錄自796期《iMoney Focus》封面故事。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍