  • 17°C
香港時間 : 2023204日 (週六) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券

理財智慧 10:31 2023/02/04

分享：

分享：

政府宣布於下星期一（2 月 6 日）開始全面通關，全面撤銷往返兩地的人員配額限制、全面開放所有口岸、恢復內地與香港的團隊旅遊、取消核酸檢測要求，以及取消海外人士來港前疫苗接種的要求，香港旅遊發展局（旅發局）彭耀佳博士表示熱烈歡迎。

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

【兩地通關】下周一起中港全面通關　通關免預約免檢測兼不設限額，詳見【下一頁

彭博士表示︰「乘着『Hello Hong Kong』全球大型宣傳啟動，加上兩地全面恢復通關，現在正是加大力度推動旅遊業復甦的最佳時機，將香港已重啟旅遊、歡迎旅客的關鍵訊息，向世界各地廣傳開去，發揮最大的效果。我們相信，新安排將吸引內地以及海外旅客，陸續訪港感受多元嶄新體驗。」
 

【天星小輪加價】專訪天星小輪總經理周卓賢 每周燒錢100萬經營陷困境 加價望市民諒解，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

（附圖片）簡約公屋增四選址 包括啟德牛頭角柴灣小欖 未來五年將建約3萬個單位，詳見【下一頁

 

旅發局將推出一連串「Hello Hong Kong」的宣傳活動，刺激旅遊復甦，包括製作超過 250 條宣傳片，於全球3,000個平台播放，也會帶領本地旅遊業界出外參展，及於海外邀請媒體、業界、KOL、超級香港迷來港體驗新的旅遊景點等。旅發局亦會聯同全港逾 16,000 間商舖，攜手提供連串精彩獎賞，向旅客獻上心意，當中包括至少 100 萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券，每份價值至少100元。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

 

開啟hket App，閱讀全文
KOL 經濟 彭耀佳 旅發局

上一篇文章

【保你大】今時今日去旅行變數多　一文重溫旅遊保相關事項

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】好命不如好運 一遇風雲便化龍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

MOUNT NICHOLSON分層戶4年帳蝕1.4億　金額夠買近30間沙田第一城
MOUNT NICHOLSON分層戶4年帳蝕1.4億　金額夠買近30間沙田第一城
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
愛海頌下周五推22伙應市　價單單位減價逾一成吸客
愛海頌下周五推22伙應市　價單單位減價逾一成吸客
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【返工的理由】返工唔單止為錢 有人為咗過日晨 仲有人係因為咁而返工？
【返工的理由】返工唔單止為錢 有人為咗過日晨 仲有人係因為咁而返工？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款