【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券

政府宣布於下星期一（2 月 6 日）開始全面通關，全面撤銷往返兩地的人員配額限制、全面開放所有口岸、恢復內地與香港的團隊旅遊、取消核酸檢測要求，以及取消海外人士來港前疫苗接種的要求，香港旅遊發展局（旅發局）彭耀佳博士表示熱烈歡迎。

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彭博士表示︰「乘着『Hello Hong Kong』全球大型宣傳啟動，加上兩地全面恢復通關，現在正是加大力度推動旅遊業復甦的最佳時機，將香港已重啟旅遊、歡迎旅客的關鍵訊息，向世界各地廣傳開去，發揮最大的效果。我們相信，新安排將吸引內地以及海外旅客，陸續訪港感受多元嶄新體驗。」



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旅發局將推出一連串「Hello Hong Kong」的宣傳活動，刺激旅遊復甦，包括製作超過 250 條宣傳片，於全球3,000個平台播放，也會帶領本地旅遊業界出外參展，及於海外邀請媒體、業界、KOL、超級香港迷來港體驗新的旅遊景點等。旅發局亦會聯同全港逾 16,000 間商舖，攜手提供連串精彩獎賞，向旅客獻上心意，當中包括至少 100 萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券，每份價值至少100元。

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責任編輯：陳詠妍