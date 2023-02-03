【美國加息】非農新增職位遠超預期　上半年再加息兩次機率升溫

聯儲局主席鮑威爾周四（2日）議息後強調關注勞動市場持續緊張問題，故美國就業數據頓成市場焦點。最新公布1月新增非農職位增加51.7萬個，遠超市場預期，平均時薪升幅亦較市場預期為高，失業率也出乎預期再次下跌，令市場對往後數次議息會議的加息預期亦出現頗大變化。

在失業率出乎市場預期下跌至3.4%後，芝商所（CME）數據顯示，市場對聯儲局3月份加息0.25厘機率由數據公布前82.7%升至現時91.5%，上半年加息多於一次的機率亦由36.8%急升至54.6%，當中有46.4%機率加息至5厘至5.25厘，有8.2%機率加息至5.25厘至5.5厘，反映市場對利率取態由鴿轉鷹。

然而，市場仍普遍認為高利率狀況難望維持長時間，僅不足3成機率預期聯邦基金利率在年底可在4.75厘至5厘或更高水平，顯示投資市場仍預期下半年有減息機會。

另外，1月平均時薪按年升4.4%，稍高於市場預期的4.3%，聯儲局及市場一直關注工資和物價上升會引發螺旋效應，隨着薪金增長放緩速度緩慢，或加劇市場對經濟出現硬着陸的憂慮。

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編輯：葉志偉