【劉‧住保鮮期@iM網欄】新春登高睇靚景 昂坪360全景纜車

兔年第一稿，在此祝各位讀者新春大吉，新年進步，身體健康！

新年期間在社交平台上，佈滿朋友們外遊或回回鄉探親的新年照片，當然亦有很多朋友留港登高行山，來一個新春行大運。如果你還想在「新正頭」到外走一走，然後在社交媒體個人賬戶內晒靚相，筆者建議大家可以去昂坪360坐全景纜車。坐在360度景觀近乎無遮擋的車廂內，可以感受到纜車從東涌跨海緩緩駛上彌勒山，真的很有步步高升的感覺，非常好意頭，而且全程打卡位不絕（可參考以下相片），一定可以滿足活躍於社交媒體「Po 相」的你。

這部全新的「全景纜車Crystal +」是昂坪360纜車營運團隊聯同歐洲纜車專家，用上兩年時間研發，並於法國及意大利製造。他們相信它是全球同類型車廂中擁有最大車廂空間的纜車。車廂底部及四面均裝上優質強化玻璃， 令纜車的視野景觀高逾 8 成，置身當中的刺激感，不遜於玩高空機動遊戲。加上近乎全透明無遮無擋的車廂，感覺自己像在飛一樣，可以離地飛越群山大海，360 度全方位飽覽大嶼山機場、港珠澳大橋和翻新後的天壇大佛美景，心情也會特別興奮！

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由於全景纜車擁有高度無遮擋的景觀，打卡自拍一流不在話下，大家不妨選擇坐在全玻璃景觀的窗旁或者透明玻璃地上，都很輕鬆容易拍攝出蠻有意境的相片。如果不相信，你可以看看林明禎、鄭欣宜和馮允謙所拍的照片（見下圖），便會明白。而且昂坪的氣候變化莫測，一日之內可以有齊陰晴雨霧的景況，四季氣候般的「四時四景」，分分鐘令到你每一張全景纜車打卡照，都有不同意境和背景。

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疫情三年，旅遊業同期冰封。但有不少酒店及景點選擇於期間斥資進行翻新或重整旗鼓，像尖沙咀喜來登酒店和麗晶酒店的重新出發，還有昂坪360推出新設施，均積極以新形象新項目去吸引市民和訪客，迎合復常及通關帶來的商機。所以，有危總有機，致勝關鍵在於以積極把握時間往前行為本，還是以消極態度去應對。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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