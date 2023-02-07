【中小企導航@iM網欄】企業借鑑ISO 56002 創建新體系提升競爭力

企業的競爭優勢來自於他們所提供的產品或服務與主要競爭對手的差異。例如，企業與競爭對手的產品雖然在質量和功能上不相伯仲，但競爭對手的價格卻便宜了10%，那麼企業的競爭優勢就會被削弱了。除卻產品或服務的功能外，企業需要考慮的競爭因素主要為如何在質量 (Quality)、交付 (Delivery)、成本 (Cost) 和靈活性 (Flexibility) 上滿足客戶的要求。過去數十年，管理大師們發展了不少的理論和工具協助企業取得成功、如全面質量管理 (TQM)、六西格碼(6 Six Sigma)、精益生產 (Lean Manufacturing) 等等。

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來到了21世紀，企業需要考慮的已經不只這些因素，還有「創新」這一個決定性因素，包括流程創新、產品創新、技術創新，業務模式創新等。雖然，大部分中小企業都認識到「創新」的重要性，但是仍然有很多企業畏懼創新、對創新的投入不足，主要源於創新的風險非常大和不確定性很高。因此，在沒有足夠的資源和有效的管理下，「企業創新失敗」是一個極為普遍的現象。2016年，哈佛商學院曾經對此進行研究，發現企業創新失敗率竟高達47%。「創新」不但帶來成本的增加，給企業帶來巨大的風險，甚至因為創新的失敗，使企業陷入經濟困景。

中小企業怎樣才可提升「創新」的成功率呢？企業需要構建創新文化、規範創新流程、建立管理體系、籌集創新資源來達致這目標。而管理體系可以說是其中最重要的一環，只有建立合適的創新管理體系才可有效制定方向、集結資源、營造文化、規範流程，從而提升創新管理水準、控制創新風險及確保持續創新的需求。有見及此，2008年11月，歐盟在布魯塞爾成立了創新管理標準化技術委員會（CEN/TC389），負責創新管理標準化的工作。

自2013年至2015年委員會陸續發布7個與創新管理相關的歐盟標準，CEN/TS16555-1《創新管理體系》、CEN/TS16555-2《戰略情報管理》、CEN/TS16555-3《創新思維》、CEN/TS16555-4《智慧財產權管理》、CEN/TS16555-5《合作管理》、CEN/TS16555-6《創造力管理》和CEN/TS16555-7《創新管理評價》。與此同時，國際標準組織（ISO）亦成立了創新管理標準化技術委員會（ISO/TC279），負責制定創新管理的國際標準。目前ISO/TC279已發佈3項國際標準，分別是ISO56003《創新管理-創新夥伴關係的工具和方法-指南》和ISO/TR56004《創新管理評價-指南》和ISO56002《創新管理-創新管理體系：指南》。

其中的ISO 56002:2019可供中小企業作為標準，建立創新管理體系以達到提升創新管理水準、控制創新風險、提高創新績效提供了最佳實踐的目的。同時，透過ISO 56002認證，對外展示和證明其具有較高的創新管理能力和水準。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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