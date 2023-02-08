【材•智論@iM網欄】 中小企不妨主動 參與ESG嘉許計劃

近幾年，香港不少中小企已開始積極關注ESG（環境、社會、管治）這個大趨勢，令ESG不再只侷限於上市公司與大企業。但許多中小企在投入資源去落實ESG政策之餘，卻不知道如何令自己的ESG表現得到認可。

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其實，城中已有多個由不同機構舉辦的ESG嘉許計劃。筆者公司在不同範疇實踐ESG多年，有幸曾獲相關的嘉許計劃褒獎。我認為中小企可以主動一點，去認識和了解這些嘉許計劃，然後積極參與，不但可以讓自己公司的成績得到公眾認同，同時也能夠在ESG的課題上學習更多。以下筆者簡單介紹幾個嘉許計劃。

1）HKAEE香港環境卓越大獎（ www.hkaee.gov.hk ）

「香港環境卓越大獎」是由「環境運動委員會」聯同「環境保護署」，再加9大機構合辦，包括「環境諮詢委員會」、「商界環保協會」、「香港中華總商會」、「香港中華廠商聯合會」、「香港工業總會」、「香港中華出入口商會」、「香港社會服務聯會」、「香港總商會」及「香港生產力促進局」等，因此認受性十分高。其宗旨為：鼓勵企業及機構採納環境管理、就所屬界別內的最佳作業模式比較其環境表現，及嘉許具備卓越環境表現的企業及機構。它除了設有10個適合大型企業參加的界別外，更有4個適合中小企參加的界別，而且參選是免費的。筆者公司Jibpool，就曾於2018年至2021年於「建造業、製造業及工業服務界別」得到優異獎。

2）HKGO香港綠色機構認證（ www.hkgoc.gov.hk ）

「香港綠色機構認證」與「香港環境卓越大獎」一樣，亦是由「環境運動委員會」、「環境保護署」連同該9大機構合辦。它向以香港為業務基地的企業及機構頒授「香港綠色機構」名銜，全年均接受報名，申請費用全免。獲取「香港綠色機構」名銜有3種途徑：

途徑 1 ：「香港環境卓越大獎」的獲獎者，自動成為「香港綠色機構」

途徑 2 ：持有「減廢證書」＋持有「節能證書」或「減碳證書」＋持有「清新室內空氣證書」或「香港環境卓越大獎參與證書」或完成香港綠色創新大獎詳細評審階段＋簽署香港特別行政區政府推出 / 支持的相關環保約章

途徑 3 ：持有任何一張有效的「香港綠色機構認證」證書＋簽署香港特別行政區政府推出 / 支持的相關環保約章＋持有有效的「 ISO 14001/20121 證書」或「粵港清潔生產伙伴（製造業）」標誌

3) WGO Goals綠色辦公室獎勵計劃（ thewgo.org ）

「世界綠色組織」（World Green Organisation, WGO）為了提高各界對全球環境問題的關注，於2013年推出「綠色辦公室獎勵計劃」（GOALS），以8個不同範疇推動辦公室在日常營運「變綠」，包括：節能、節水、減廢、無紙化、綠色採購、綜合環境管理、教育和意識、綠色創新。符合要求的機構可獲授予「綠色辦公室」、「健康工作間」標籤以及有聯合國標誌的證書。筆者公司Jibpool於2016年至今也獲得GOALS標籤。

中小企在努力實踐ESG之後能獲得獎項嘉許、獲得認同是一件開心事，然而，獎項並不是ESG願景的終點站。執行者必須以務實的態度去把所有ESG項目實行到底，並要不斷學習，與時俱進，不要淪為一間「greenwashing」企業。

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作者_黃志明（Eddy）簡介： 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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