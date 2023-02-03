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【大行報告】管理層目標今年銷售160萬輛車 花旗予長城汽車「買入」

股樓投資 20:52 2023/02/03

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花旗引長城汽車（02333）管理層發布對2023年展望，其中對銷售目標為160萬輛，新能源汽車滲透率多於40%，出口銷售組合佔逾15%，今年亦有多於10款新新能源汽車型號將推出市場。該行予其「買入」評級，目標價16元。長城汽車周五（3日）收市報11.6元，升幅1.4%。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

公司管理層指出，去年受到零件供應短缺影響，許多新能源汽車的新型號未能推出，表示公司已盡力解決相關問題，並增加產品競爭性及作出結構性重組，包括銷售網絡重組及市場營銷重組，同時市場營銷今年也將關注新能源汽車的轉型。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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長城汽車日前發布業績快報，根據《中國企業會計準則》，截至2022年12月底止年度營業總收入為1,373.5億元人民幣，按年升0.7%。純利82.8億元，按年升23.1%；每股盈利0.91元。


【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

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撰文：鄭昊彤

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汽車 港股 銷售 大行報告 長城汽車（02333）

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