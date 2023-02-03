  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「90後」女生趕於旅行前入市　沙田第一城兩房戶478萬沽

股樓投資 20:48 2023/02/03

分享：

分享：

中港全面通關，經濟前景持續向好，市場信心明顯提升，不少準買家加快入市。中原地產陳廸豪說，沙田第一城38座中層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，最初叫價480萬元，議價後以478萬元沽出，實用呎價約16,831元。  

陳廸豪指，新買家為「90後」年輕女生，已睇樓一段時間，見近日樓價略有回升，希望盡快入市，所以於放工後，立即前往睇樓。由於翌日將出發到外地旅行，故當晚立即決定入市，怕遲買會貴。 

資料顯示，原業主於2010年5月以173.3萬元購入單位，持貨13年，現賬面獲利304.7萬元，物業期內升值1.8倍。 

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【大行報告】管理層目標今年銷售160萬輛車 花旗予長城汽車「買入」

下一篇文章

【農夫山泉 9633】 農夫山泉因成本上漲 杭州區桶裝水加價一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
昂坪360本月27日至下月21日定期維修　生日免費乘車優惠可後補
昂坪360本月27日至下月21日定期維修　生日免費乘車優惠可後補
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款