「90後」女生趕於旅行前入市　沙田第一城兩房戶478萬沽

中港全面通關，經濟前景持續向好，市場信心明顯提升，不少準買家加快入市。中原地產陳廸豪說，沙田第一城38座中層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，最初叫價480萬元，議價後以478萬元沽出，實用呎價約16,831元。

陳廸豪指，新買家為「90後」年輕女生，已睇樓一段時間，見近日樓價略有回升，希望盡快入市，所以於放工後，立即前往睇樓。由於翌日將出發到外地旅行，故當晚立即決定入市，怕遲買會貴。

資料顯示，原業主於2010年5月以173.3萬元購入單位，持貨13年，現賬面獲利304.7萬元，物業期內升值1.8倍。

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