【希慎14】希慎盈警去年轉蝕12億 受投資物業公平值虧損32億拖累

希慎（00014）發出盈警，指截至去年12月底止年度，預期錄得約12億元淨虧損，而2021年則錄得純利13.8億元。集團盈轉虧主要由於去年錄得32.5億元投資物業公平值虧損，而2021年相關虧損僅7.2億元。

希慎股價今日（3日）收報26.95元，升0.7%，成交額4,380萬元。

延伸閱讀：【2023年部署】聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

同場加映：【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

集團指，由於上述之公平值虧損乃屬非現金性質，對集團的營運現金流並無影響，整體財政狀況維持穩健。

同場加映：【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明