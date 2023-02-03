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【希慎14】希慎盈警去年轉蝕12億 受投資物業公平值虧損32億拖累

股樓投資 20:54 2023/02/03

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希慎（00014）發出盈警，指截至去年12月底止年度，預期錄得約12億元淨虧損，而2021年則錄得純利13.8億元。集團盈轉虧主要由於去年錄得32.5億元投資物業公平值虧損，而2021年相關虧損僅7.2億元。

希慎股價今日（3日）收報26.95元，升0.7%，成交額4,380萬元。

延伸閱讀：【2023年部署】聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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集團指，由於上述之公平值虧損乃屬非現金性質，對集團的營運現金流並無影響，整體財政狀況維持穩健。

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記者：李兆明

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