【農夫山泉 9633】 農夫山泉因成本上漲 杭州區桶裝水加價一成

農夫山泉（09633）確認，上調杭州部分桶裝水售價一成。股價周五（3日）表現反覆，最多升0.8%，高見45.1元，惟接近收市時倒跌，收44.65元，跌0.2%，成交額2.5億元。

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據內媒「中新經緯」報道，最近業界流傳一張農夫山泉的《杭州區域19升水調價通知》，當中指因物價、原材料、人工及運費等成本不斷上漲，因此2月1日起，杭州市19升桶裝水價格調整為每桶22元（人民幣，下同）。報道指，加價前相關售價為20元，即加幅達一成。

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其後農夫山泉客服證實上述通知內容，並指其他規格暫時沒有通知，目前只有杭州地區漲價，其他地區暫時不清楚。值得留意的是，近期農夫山泉也曾經加價，就在去年已就上海地區19升桶裝水的售價進行上調，由每桶26元上調至28元，原因同樣歸因於原材料、人力、運輸等運營成本的壓力。

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記者：郭秀慧