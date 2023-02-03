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【大行報告】大摩：行業恢復下料業績反彈強勁 IMAX中國純利可升逾一倍

股樓投資 20:10 2023/02/03

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摩根士丹利表示，由於行業恢復等因素，預計IMAX中國（01970）今年業績可有強勁反彈，收入或同比增長29%，純利更可同比升108%，維持「與大市同步」評級，目標價由9.8港元升至10.5港元。IMAX中國周五（3日）收6市報10.76元，升幅4.5%。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

該行指，去年下半年業績表現已充分被投資者預期，焦點轉至今明兩年復蘇。在行業廣泛票房成績下跌情況下，該行預計去年下半年總收入將同比倒退18%，經調整純利則同比減少22%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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不過，該行指雖然集團去年下半年票房或將同比跌17%，但優於行業整體的下降40%，而市場佔有率估計由前一年3%至4%增長至約5%。


【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
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撰文：鄭昊彤

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IMAX CHINA（01970） 港股 純利 大行報告

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