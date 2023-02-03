【大行報告】大摩：行業恢復下料業績反彈強勁 IMAX中國純利可升逾一倍

摩根士丹利表示 ，由於行業恢復等因素，預計IMAX中國（01970）今年業績可有強勁反彈，收入或同比增長29%，純利更可同比升108%，維持「與大市同步」評級，目標價由9.8港元升至10.5港元。IMAX中國周五（3日）收6市報 10.76元，升幅4.5%。

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該行指， 去年下半年業績表現已充分被投資者預期，焦點轉至今明兩年復蘇。 在行業廣泛票房成績下跌情況下，該行預計去年下半年總收入將同比倒退18%，經調整純利則同比減少22%。

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不過，該行指雖然集團去年下半年票房或將同比跌17%，但優於行業整體的下降40%，而市場佔有率估計由前一年3%至4%增長至約5%。



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撰文：鄭昊彤