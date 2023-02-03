  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國中免 1880】 中國中免去年盈利按年跌48% 目前逾70門店重開 年初以來門店銷售大增

股樓投資 19:58 2023/02/03

分享：

分享：

中國中免（01880）收市後公布去年業績快報，營業總收入為544.6億元（人民幣，下同），按年下跌19.5%；盈利約50.3億元，按年跌48%；扣除非經常性損益，盈利約49億元，按年跌49%。股價周五（3日）收報229元，升3.3%，成交額3.1億元。

同場加映﹕【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

公司指，2022年是新冠疫情爆發以來對公司影響最為嚴重的一年，疫情的持續反覆和多點爆發，導致公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流營運出現中斷，綫下業務受嚴重衝擊。公司表示，隨着防疫政策持續優化，以及一系列「強信心、穩經濟、促發展」政策實施，公司有序推動各地免稅門店全面復工復產，目前約70多間傳統口岸免稅店已恢復營業。公司又指，年初至今門店銷售明顯回升，營業收入按年及按月都大幅增長。

【藍籌業績】 恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息不變派0.6元 股價插逾5%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映﹕【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
中國中免（01880） 防疫措施 口岸 疫情 港股 純利

上一篇文章

【大行報告】大摩：行業恢復下料業績反彈強勁 IMAX中國純利可升逾一倍

下一篇文章

【大行報告】高盛：新年後患者人流復常 上調康基醫療目標價至13.7元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
昂坪360本月27日至下月21日定期維修　生日免費乘車優惠可後補
昂坪360本月27日至下月21日定期維修　生日免費乘車優惠可後補
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款