【中國中免 1880】 中國中免去年盈利按年跌48% 目前逾70門店重開 年初以來門店銷售大增

中國中免（01880）收市後公布去年業績快報，營業總收入為544.6億元（人民幣，下同），按年下跌19.5%；盈利約50.3億元，按年跌48%；扣除非經常性損益，盈利約49億元，按年跌49%。股價周五（3日）收報229元，升3.3%，成交額3.1億元。

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公司指，2022年是新冠疫情爆發以來對公司影響最為嚴重的一年，疫情的持續反覆和多點爆發，導致公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流營運出現中斷，綫下業務受嚴重衝擊。公司表示，隨着防疫政策持續優化，以及一系列「強信心、穩經濟、促發展」政策實施，公司有序推動各地免稅門店全面復工復產，目前約70多間傳統口岸免稅店已恢復營業。公司又指，年初至今門店銷售明顯回升，營業收入按年及按月都大幅增長。

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記者：郭秀慧