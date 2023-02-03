【大行報告】高盛：新年後患者人流復常 上調康基醫療目標價至13.7元

高盛表示，農曆新年後微創外科（MIS）恢復的能見度高，患者人流逐漸恢復正常，加上藥品集中採購的影響短期內或可控，將康基醫療（09997）股份評級由「中性」升至「買入」，並將目標價由7.6元大升八成至13.7元。康基醫療周五（3日）收市報10.28元，升幅7.6%。





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該行認為，集團估值相對有吸引力，一年預測市盈率為17.5倍，2022年至2024年的每股盈利預測料達29%。

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撰文：鄭昊彤