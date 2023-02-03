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【大行報告】高盛：新年後患者人流復常 上調康基醫療目標價至13.7元

股樓投資 19:47 2023/02/03

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高盛表示，農曆新年後微創外科（MIS）恢復的能見度高，患者人流逐漸恢復正常，加上藥品集中採購的影響短期內或可控，將康基醫療（09997）股份評級由「中性」升至「買入」，並將目標價由7.6元大升八成至13.7元。康基醫療周五（3日）收市報10.28元，升幅7.6%。


 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

該行認為，集團估值相對有吸引力，一年預測市盈率為17.5倍，2022年至2024年的每股盈利預測料達29%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

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【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

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撰文：鄭昊彤

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買入 港股 康基醫療（09997） 大行報告

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