有盈退休：投資健康 避免「仆直」

今日標題講「仆直」，是否太粗俗？不是，因這是最真實的形容詞，遠比「跌倒」精準！



醫管局調查顯示，每三個65歲以上長者，就有一個曾經跌倒。 公布後，不少反應為——有沒有這樣誇張呀？筆者沒有真確數據，但就在認識的長者中，真的不時有跌倒個案，全部要進急症室！



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老人跌倒大件事

農曆年前，正正有2位「名人老友」相繼「仆直」， 阿A甩掉幾隻門牙，阿B頭破血流面部擦傷；一位65歲，一位75歲。



阿A事發在室內，冷不提防平地上有級升高，一踢就整個人俯衝向，前，未出手按地已面部着地，此君剛好前面的牙有些兔仔型突出，即時滿口鮮血，糟糕！全部門牙已飛脫。



阿B不時在中環及灣仔四處走動，以散步充當運動，故對所有街道非常熟悉。不過，原來愈熟悉愈會漫不經心。事發時，由史釗域道前住灣仔道，就在一間咖啡店前，踢到路邊升高之處，也是頭部落地，先穿頭，再眼鏡碎裂， 將面部割傷，由途人呼叫救護車，送往律敦治醫院。慘了！人山人海！



醫護人員只做止血基本程序，便讓他在急症室內等着。



結果，阿B當機立斷，即要求去私家醫院，照腦、照眼、縫針、打破傷風針……全程弄了90分鐘。

健身投資一理通

講完阿A與阿B的故事，要講講投資了。並非金錢上的投資，而是健康上的投資。



人老，身體機能自然會衰退，而退化過程之中，以腳部先行， 正是「人老腳先衰」。因經年累月負重，故必先出現筋骨、肌肉及膝關節問題。



要減慢衰退，就要提早開始保養，即提早開始投資，包括天天拉筋及運動（尤其針對平衡性的），絕不可懶。只要天天做，腿部筋骨自然較強， 跌倒機會相對低，而若平衡力好的話，跌倒時重傷的機會也少一點。



各位，愈早「投資」愈好啊！

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撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍