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藍天海岸海景三房罕見低於千萬　外籍港人898萬「筍價」入市

股樓投資 19:22 2023/02/03

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中原地產曹嘉華表示，隨著通關復常，買家恢復入市信心，帶動樓市交投回暖，東涌藍天海岸2座中層D室成交，實用面積804平方呎，三房套房連儲物房間隔，享部份海景。單位上月底新放盤，開價950萬元。由於藍天海岸1000萬元以內的三房單位選擇不多，而上址業主肯加大減幅，議價後願減至898萬元，罕於「筍價」，故放盤不足一星期速獲承接，折合實用呎價11169元。

曹嘉華指，買家為外籍港人，購入單位自用。原業主於2004年10月以357.9萬元買入單位，持貨18年多轉手，帳面獲利540.1萬元，升值1.5倍。

 

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撰文 : 蔡子俊

藍天海岸 中原地產 東涌 二手市場

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