【Kidult商機】港產藝創家自立品牌　攻玩具市場增作品完整性

藝術創作常給人一種「搵唔到食」的印象，然而本地插畫家蔡景康，和玩具設計師王信明，卻選擇追隨從小的藝術夢。多年來不但打造了自家品牌、榮獲多項殊榮，更成為行內推動玩具普及化的先鋒，成功在藝術界創出自己的一片天。

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香港插畫家蔡景康是首位獲得法國著名文學作品《小王子》官方授權繪畫的華人插畫師，亦因而聲名大噪。他坦言自小熱愛繪畫和設計，但早期礙於經濟負擔，曾投身廣告業從事設計工作。惟不論是以「打工仔」身份，還是後來創立自己的廣告公司，

做極都是為客戶而做，所以想做屬於自己的產品。

作品屢獲殊榮 冀城市人享受慢活

加上，廣告工作向來節奏急速，他希望「做與慢活有關的作品，先治癒自己」。因此，其品牌「陋室五月（ZuandPi）」，和作品《慢星球》系列隨之誕生，同時寄語城市人：

將時間還給自己，在急速的生活節奏中找到自己的風景。

品牌創立初期，他仍要插畫、廣告兩邊走，但以往的電影海報設計工作，讓他掌握與觀眾產生共鳴的要素。自2017年起，獲得英國、日本、意大利等行內數一數二的插畫和設計比賽獎項，打穩品牌根基。

創立自家品牌 是心理持久戰爭

同樣是出身於廣告業、曾獲選為十大傑出設計師的王信明，憑藉玩具人偶角色「Molly」為人所熟悉。他稱要成為一個香港玩具設計師並不困難，但不論是藝術創作，還是創立自家品牌，都是一場是持久的心理戰爭。有意投身藝術、玩具行業的人士，都需要有足夠的心理準備。

事實上，在Molly剛推出的那幾年，王信明的藝術創作生涯並不順利：

知道要創立一個品牌是要時間經營，如果沒有更多的產品或形象推出市面，根本沒辦法讓更多人知道這個品牌。既然選擇了做一個玩具設計師，那麼就只有狠狠的做下去。

攻玩具市場 增作品商品化機會

隨着藝術玩具（Art Toys）近年成為流行的潮流玩物，蔡景康也着手將其作品，以更多元化和多面向的方式呈現。他指，其《慢星球》系列作品有故事、概念背景，除了可以以插畫形式推出作品外，亦可以用舞台劇、音樂劇等方法推出。

到最後接觸藝術玩具，作品系列也慢慢變得完整。

他又以主要生產盲盒玩具的中國玩具製造商POP MART為例，指出鑑於內地的盲盒市場前景廣闊，製造商十分支持新晉藝術家創作，為他們提供了不少「作品商品化」的機會。但強調新人入行沒有捷徑，

最重要還是謙虛、堅持、做實事，做畫畫不要在意旁人的想法。

王信明則提醒，雖然IP授權對於藝術家而言，是一個將作品商品化和增加收入的好機會，但部分IP授權的基本重點，包括授權的內容、使用範圍、有效年期，以及合約上是否有些「自己不能承受的罰則」等仍然需要特別注意。

夥同行 推動玩具普及

時至今日，兩人早已成為行內後輩的學習對象，除不時獲邀分享自身經驗外，他們也成為香港品牌玩具協會（HKBTA）的創會會員。結合其他成員的能力，致力將玩具普及化，如在商場舉辦主題玩具展，為藝術作品造就更多入屋機會。

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記者：殷凱怡

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