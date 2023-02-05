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【周末好去處】本地藝術新星　海港城展出3D打印潮物及數碼畫作

12:00 2023/02/05

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Offgod名為Prosthetic Garden的展覽即日起於海港城美術館舉辦。

本地藝術界新星兼時裝設計師Offgod（Andrew Mok）最近迎來其2023年首個個人藝術展覽。名為Prosthetic Garden的展覽即日起至2月26期間，於海港城美術館登場。12幅Offgod創作的數碼畫作，包括最新作品「This is Art?」、數幅與潮牌合作的聯乘作品，以及屬獨家首次展出的3D打印藝術雕塑及潮流配飾將見證Offgod從平面數碼畫作，至發展3D藝術的心路歷程。

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Prosthetic Garden展出的12幅數碼畫作及14款3D藝術雕塑中，內容包括時裝及Z世代亮眼穿搭的新作，以及Offgod日常用作練習繪畫透視圖、衣著及填色等塗鴉。由於他喜愛AirPods Max的全罩式耳機，認為時裝及飾物等可帶領他的設計跨越網絡，因此他積極開拓設計不同飾物的藝術雕塑。

是次展覽也首度公開展出包括10款AirPods Max耳機雕塑、２款Apple Studio Display顯示器雕塑、1款鞋飾雕塑及手袋雕塑飾物等，全部由Offgod以iPad Pro的Nomad Sculpt 及Apple Pencil設計而成。

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                                                                                                                                                                                                      Offgod早於14歲便以獨特的動漫風展開其創作路，Instagram上他亦開設帳戶（＠yalocaloffgod）來分享其作品。對歐美街頭穿搭及Hip Pop文化有濃厚興趣的他獲邀請為Juice WRLD及The Kid LAROI等全球知名說唱歌手創作藝術封面，更得到如村上隆（Takshi Murakami）及多個時裝潮牌如Adidas等合作機會。市民欣賞其作品，可感受到Offgod的美式動畫、香港文化及街頭風穿搭等創作元素。
                                                                                                                                                                                                      展覽詳情：
日期：2023年2月2日至2023年2月26日
時間：星期一至日11am - 10pm
地點：「海港城美術館」（海港城海洋中心二階207號舖）

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責任編輯：莫悠悠

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