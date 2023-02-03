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中港全面通關　中原、美聯全速增加人手　不設招聘上限

股樓投資 19:21 2023/02/03

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由下周一（6日）起，香港與內地全面通關，不設人數限制，並將開通所有口岸。加上日前香港銀行未有跟隨美國聯儲局加息，令原計劃裁員的本地龍頭代理行也轉軚，唱好樓市，更積極增聘人手。

為迎接小陽春至大牛市的機遇，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產住宅部將全面全速增聘人手，不設招聘上限，於月內將舉行3場招聘會，目標於二月內增聘人手250人。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，市場喜訊接踵而來，為迎接市場新機遇，美聯住宅部將於重點戰略據點不設上限增兵，招聘活動亦全面復常，而二月份增聘目標將逾200人。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 布少明 陳永傑 美聯物業 中原地產
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