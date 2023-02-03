hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【新能源車】乘聯會：1月新能源車銷量按月跌45% Tesla中國減價奏效、銷量逆市增18%
宏觀解讀 19:43 2023/02/03
中國乘聯會公布1月數據，預計新能源乘用車廠商銷量為41萬輛，按年基本持平，按月則下跌45%。自去年12月底止，長達13年的新能源補貼計劃退出歷史舞台，同時受疫情及春節假期影響，1月新能源車銷量明顯受壓。
期内，比亞迪銷量繼續奪冠，惟按月下跌近26%，而Tesla中國不足3個月內兩度減價，1月淡季銷量不跌反升，按月升18%至55,796輛，下列綜合各大新能源車廠1月銷量。
|車企
|今年1月銷量（輛）
|去年12月銷量（輛）
|比亞迪
|150,164
|234,598
|Tesla 中國
|66,051
|55,796
|理想汽車
|15,141
|21,233
|吉利汽車
|10,500
|45,388
|蔚來汽車
|8,506
|15,815
|小鵬汽車
|5,218
|11,292
|長城汽車
|5,000
|40,320
相關文章：
【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量 比亞迪按月減少34%、理想保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半
【TSLA】Tesla擴大減價範圍至台灣、南韓 香港官網未出手（第二版）
記者：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points