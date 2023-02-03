▲ 【新能源車】乘聯會：1月新能源車銷量按月跌45% Tesla中國減價奏效、銷量逆市增18%

中國乘聯會公布1月數據，預計 新能源乘用車廠商銷量為41萬輛，按年基本持平，按月則下跌45%。 自去年12月底止，長達13年的新能源補貼計劃退出歷史舞台，同時受疫情及春節假期影響 ，1月 新能源車銷量明顯受壓 。

期内，比亞迪 銷量繼續奪冠，惟按月下跌近26%，而Tesla中國不足3個月內兩度減價，1月淡季銷量不跌反升，按月升18%至55,796輛，下列綜合各大新能源車廠1月銷量。

車企 今年1月銷量（輛） 去年12月銷量（輛） 比亞迪 150,164 234,598 Tesla 中國 66,051 55,796 理想汽車 15,141 21,233 吉利汽車 10,500 45,388 蔚來汽車 8,506 15,815 小鵬汽車 5,218 11,292 長城汽車 5,000 40,320

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記者：伍鍵文