  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新能源車】乘聯會：1月新能源車銷量按月跌45%　Tesla中國減價奏效、銷量逆市增18%

宏觀解讀 19:43 2023/02/03

分享：

分享：

【新能源車】乘聯會：1月新能源車銷量按月跌45%　Tesla中國減價奏效、銷量逆市增18%

中國乘聯會公布1月數據，預計新能源乘用車廠商銷量為41萬輛，按年基本持平，按月則下跌45%。自去年12月底止，長達13年的新能源補貼計劃退出歷史舞台，同時受疫情及春節假期影響，1月新能源車銷量明顯受壓

期内，比亞迪銷量繼續奪冠，惟按月下跌近26%，而Tesla中國不足3個月內兩度減價，1月淡季銷量不跌反升，按月升18%至55,796輛，下列綜合各大新能源車廠1月銷量。

車企 今年1月銷量（輛） 去年12月銷量（輛）
比亞迪 150,164 234,598
Tesla 中國 66,051 55,796
理想汽車 15,141 21,233
吉利汽車 10,500 45,388
蔚來汽車 8,506 15,815
小鵬汽車 5,218 11,292
長城汽車 5,000 40,320

相關文章：

【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量　比亞迪按月減少34%、理想保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半

【TSLA】Tesla擴大減價範圍至台灣、南韓　香港官網未出手（第二版）

 

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
美股 港股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO） 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 比亞迪（深：002594）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】1月非農數據公布前　納指期貨跌1.3%　「3A」科技股盤前齊跌、亞馬遜跌近半成（不斷更新）

下一篇文章

【大行報告｜友邦】野村上調友邦目標價15%至98.5元　料今年新業務價值增2成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大、盤前跌逾3%　CEO庫克：iPhone生產唔切
【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大、盤前跌逾3%　CEO庫克：iPhone生產唔切
【中港通關】李家超：2.6起香港內地全面通關　羅湖、落馬洲/皇崗等口岸開放　非香港居民來港免打針要求（不斷更新）
【中港通關】李家超：2.6起香港內地全面通關　羅湖、落馬洲/皇崗等口岸開放　非香港居民來港免打針要求（不斷更新）
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【美股期貨】1月非農數據公布前　納指期貨跌1.3%　「3A」科技股盤前齊跌、亞馬遜跌近半成（不斷更新）
【美股期貨】1月非農數據公布前　納指期貨跌1.3%　「3A」科技股盤前齊跌、亞馬遜跌近半成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】北水再錄6億元淨流出　大手吸指數ETF沽騰訊美團　恒指夜期升123點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】北水再錄6億元淨流出　大手吸指數ETF沽騰訊美團　恒指夜期升123點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款