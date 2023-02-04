英國首席捕鼠大臣拉里傳抱恙 首相府急澄清

英國首席捕鼠大臣拉里（Larry the Cat）2011年上任，已成為首相府五朝老臣子。早前有消息指拉里身體抱恙，首相府隨即澄清指拉里身體健康。

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拉里為虎斑貓，前首相卡梅倫（David Cameron）2011年從貓狗收容所選中了捕鼠能力高超的拉里。拉里隨即加入內閣辦公室成為首席捕鼠大臣，負責唐寧街10號的滅鼠工作，並深受英國民眾喜愛。

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卡梅倫本來計劃將拉里當作寵物養，但拉里其後一直留在首相府，並先後於卡梅倫、文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）及辛偉誠（Rishi Sunak）政府擔任捕鼠大臣。

拉里已年滿15歲，算是老年貓。英媒指拉里在治療囊腫後身體不適，疑似出現健康問題。

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拉里的社交媒體帳戶隨即發文澄清，呼籲網民不要相信有關其健康隱患的謠言。

英媒《太陽報》也引述消息人士指，拉里上個月到獸醫診所作例行檢查，指拉里很健康也會一直留在首相府。

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責任編輯：鄭錦玲