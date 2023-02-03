【港鐵故障】港鐵公布將軍澳綫車鈎鬆脫故障調查　最大嫌疑是原廠生產問題

▲ 港鐵將軍澳綫故障調查：套環鬆脫或涉原廠生產未有效永久固定 本月底前將完成加固全綫列車同類型套環

港鐵 （00066） 將軍澳綫去年12月5日有一班行駛中的韓製列車，車卡之間的連接車鈎鬆脫，令兩卡車廂有明顯空隙，令乘客需要經路軌疏散。港鐵最新公布調查報告，確認事故成因是列車第六卡車廂中的半永久車鈎裝置內，一個用於固定緩衝器的套環鬆脫，致緩衝器移位。

港鐵指，正積極落實報告内的改善建議，包括在本月底前完成進一步加固全綫列車的同類型套環，同時亦要求供應商逐步更換為設計優化的緩衝器，以及探討使用科技以監測緩衝器的情況。

港鐵調查委員會：最可能是原廠生產出問題

調查委員會認爲，套環鬆脫最可能成因是在原廠生產時，未有效地使用螺絲固定劑（Loctite）於螺紋上，使套環不能永久固定，而經多年使用後，致套環鬆脫。港鐵有部分列車的車鈎裝置亦使用同類型緩衝器，公司已拆開車卡之間同類車鈎裝置內的緩衝器作檢查，並確認未有發現任何套環鬆動的情況。這次是在港鐵列車上首次出現的個案。

港鐵指，由於緩衝器是專屬設計，因此緩衝器製造商約每九年進行一次大修，事故緩衝器在最近一次2018年進行大修時沒有發現任何異常。

去年12月5日，港鐵一列往北角方向的將軍澳綫列車在即將駛入將軍澳站時，因列車第六及第七卡車廂之間的車間通道有異常伸延，列車故障保護裝置在偵測到有關情況時被啟動 ，於距離車站一段路程制停列車，將軍澳綫調景嶺來往寶琳及康城站的列車服務一度暫停。

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