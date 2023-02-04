【裝修設計】買樓獨居安享退休生活　花60萬元翻新455呎單位　營造淡雅簡約風

裝修住所不似買衣飾鞋襪，少則使用十年八載，想要耐用耐看，簡約風成為歷久不衰的設計首選。有業主因臨近退休，於是購入金帝軒455平方呎單位，打算用作養老獨居，所以對裝修設計沒有太多要求，只希望設計自然，兼切合生活習慣，於是花費約60萬元以簡約風作主題翻新單位，並稍為改變住所間隔，住得舒適又稱心。

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B.R.G interior design設計師Raphael透露，單位為業主退休後一人自住，她就設計方面沒有太多要求，只希望在顏色使用上更貼近自然，並滿足個人生活習慣。

Raphael稱，因業主希望單位用色上可貼近大自然，設計以原木色為主：電視櫃、鞋櫃內層、睡房大櫃、飯枱、地板，甚至是浴室牆身，都使用實木或木皮防火膠板物料，不只感覺天然，亦相當耐用耐磨。

按圖即看單位全貌：

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另一方面，考慮到業主偏向簡潔設計，因為電視櫃採用可收納的趟門設計，平時可以拉上，方便清潔之餘，亦可當作特色牆設計。值得一提的是，客廳上方改為假天花，主要用來藏起冷氣喉管；但假天花亦有助拉闊視覺，壓低客廳的空間，配上一整面電視櫃板，令人感覺空間更大。

另外，因業主喜歡天然光，而非人力照明，而她日常多在客廳活動看書，因此睡房門採用長虹玻璃，能夠增加客廳採光度。設計師亦將原則中最大的睡房拆掉，改為現時客廳及衣帽間位置，讓業主有更多活動空間。

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此外，為令業主可以安心養老，浴室淋浴位設有扶手，而單位大部分的大櫃都採用圓角設計，不只減去笨重感，即使發生意外，亦不怕角邊銳角會造成傷害，相當貼心。

裝修費用 木器工程 $ 151,800 木工工程 $ 121,430 油漆工程 $ 46,978 泥水工程 $ 84,230 電燈工程 $ 80,350 水喉工程 $ 35,400 雜項工程 $ 86,350 總計 : $ 606,538

相片來源：B.R.G interior design

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